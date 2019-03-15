2019-03-15T16:46:18+03:00
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Долой ямы: на воронежском виадуке на 9 Января закипели дорожные работы

Здесь заделывают весенние выбоины
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Ямы заделывают литым асфальтобетономЯмы заделывают литым асфальтобетономФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Виадук на 9 Января мирно дожидается своей очереди на масштабную реконструкцию (как и его собрат на улице Ленина). Ранее в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) глава управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов сообщил, что хотя бы один из этих объектов начнут ремонтировать в 2019 году. Движение по путепроводам полностью закрываться не будет – лишь поэтапно ограничиваться с перекрытием отдельных полос.

Ждать бы ему ремонта и дальше, но весна внесла свои коррективы. На путепроводе образовались огромные ямы. Днем здесь собираются заторы - все снижают скорость на виадуке буквально до 20 км/ч. Те, кто не знаком с особенностями воронежского путепровода, и вовсе рискуют угодить здесь в ДТП.

В мэрии приняли решение провести ямочный ремонт с помощью литого асфальтобетона (технология, которая позволяет работать в слякотную и холодную погоду). 15 марта работы проходят по направлению движения в центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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