Мэр Воронежа пообещал увеличить зарплаты механизаторам, водителям и дворникам комбинатов благоустройства

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-15T16:38:10+03:00

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В мэрии сообщили об итогах встречи главы города Вадима Кстенина и его первого зама Сергея Петрина. Напомним, утром 15 марта работники комбината благоустройства Советского района вышли на забастовку после того, как нескольких сотрудников депремировали или и вовсе уволили.

На встрече с руководителями города коммунальные работники пожаловались еще и на тяжелые условия труда. По итогам разговора Вадим Кстенин поручил привести в порядок боксы для ремонта машин комбината, разобраться в ситуации с невыплатой премий и увольнением сотрудников.

- Механизаторам, водителям и работникам ручной уборки комбинатов нужно не срезать премии, а наоборот, увеличивать зарплаты. И такое поручение я отдал, все нормативные документы для этого приняты, - заявил мэр.

Вадим Кстенин также поручил оценить действия директора комбината и провести с ним подробную разъяснительную работу. У комбината запросили документы по каждому сотруднику, который уволен или лишен премии. Если решения руководства признают необоснованными, то справедливость обещали восстановить. То есть, выплатить премии будут, а уволенных сотрудников восстановить на работе.

Представители инициативной группы остались удовлетворены результатами встречи и пообещали, что и они, и их коллеги выйдут на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU