Воронежцы шокированы суммами в квитанциях за отопление в феврале

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-15T16:50:43+03:00

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В конце февраля «Комсомолка» предупреждала, что в квитанциях за отопление в последний месяц зимы горожанам выставят огромные суммы в связи с переходом МКП «Воронежтеплосеть» в концессию к ПАО "Квадра".

Напомним, поскольку «Воронежтеплосеть» официально переходит к «Квадре» с 1 марта, то до конца февраля потребителей еще будет обслуживать МКП. Чтобы не печатать дополнительные квитанции, руководство «Воронежтеплосети», якобы, приняло решение объединить 10 дней января и весь февраль в одну платежку. Что, конечно, отразилось на размере платы.

Но к такому росту размеров платы горожане явно были не готовы! В середине марта им пришли квитанции с огромными, в несколько тысяч рублей, начислениями. 4100 рублей за 40 квадратных метров, 4800 – за 47,5, 4000 – за 36, 5900 – за 64 и 6500 – за «двушку» площадью 47 «квадратов»! Ползартплаты бюджетника только за отопление квартиры!

Кроме того, месяц назад руководство МКП пообещало тем горожанам, которые испытывают финансовые трудности, возможность оплатить счет в рассрочку. Но в реальности сделать это оказалось непросто: по указанным в квитанциях телефонам никто не отвечает.

«Комсомолка» направила запросы в адрес МКП «Воронежтепловсеть» и в воронежский филиал ПАО «Квадра» и позже опубликует ответ тепловиков.

ИСТОЧНИК KP.RU