2019-03-15T16:31:25+03:00
Общество

В Воронеже с 18 марта продлят маршрут еще одного автобуса

«ГАЗель» №49м теперь поедет до перинатального центра
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Воронеже с 18 марта изменят путь следования еще одного автобуса. Теперь пассажиры маршрута №49м смогут добраться до перинатального центра. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 15 марта.

Решение приняла комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Теперь движение автобусов будет проходить от остановки «Перинатальный центр» по улицам Академика Королёва, Горина, Олифиренко, Чудесной, 1 Мая, площади Советов, улицам 65 лет Победы, Независимости, Композитора Ставонина (до улицы Маршала Голикова), Историка Костомарова, Антонова-Овсеенко, Хользунова, Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Маршала Жукова, бульвару Победы, улицам Шишкова, 45-й Стрелковой дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, улицам Кольцовской, 20 лет Октября, ВоГРЭСовскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Героев Стратосферы, Циолковского до остановки «ст. Придача».

В обратном направлении – по улицам Циолковского, Героев Стратосферы, ВоГРЭСовскому мосту, улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45-й Стрелковой дивизии, Шишкова, бульвару Победы, улицам Маршала Жукова, Генерала Лизюкова, Владимира Невского, Хользунова, Антонова-Овсеенко, Историка Костомарова, Композитора Ставонина (до улицы Маршала Голикова), Независимости, 65 лет Победы, площади Советов, улицам 1 Мая, Чудесной, Олифиренко, Горина, Академика Королёва до остановки «Перинатальный центр».

Напомним, ранее маршрут №49м следовал от Подгороного до станции Придача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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