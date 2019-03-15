2019-03-15T17:36:43+03:00
Происшествия

В Воронеже по видео из соцсетей нашли водителя, не пропустившего пешехода

За нарушение горожанин заплатит полторы тысячи рублей
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронеже водитель не пропустил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Ролик с нарушением попал в Сеть. Сотрудники Госавтоинспеции провели по факту проверку и нашли автомобилиста. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 15 марта.

Инцидент произошел 13 марта в 7.30 утра около дома №33 на улице Солнечной. 33-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не предоставил преимущество пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, тем самым нарушив пункт 14.1 ПДД РФ. Мужчине назначили штраф полторы тысячи рублей. К тому же оказалось, что у автомобилиста нет страховки, за что он заплатит еще 500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают горожанам о том, что о нарушениях правил дорожного движения можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 269-61-02 или 02.

Водитель не пропустил пешехода в Воронеже.Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воронежском детсаду малышей кормили испорченной капустой и гнилыми овощами и фруктами
В Воронеже 70 и 80-летних пенсионеров заставят платить взносы за капремонт через суд
В Воронеже поймали мошенника, который выманил у пенсионерки 12 тысяч рублей
Долой ямы: на воронежском виадуке на 9 Января закипели дорожные работы
Мэр Воронежа пообещал увеличить зарплаты механизаторам, водителям и дворникам комбинатов благоустройства
Воронежцы шокированы суммами в квитанциях за отопление в феврале
В Воронеже с 18 марта продлят маршрут еще одного автобуса
Воронежские скалолазы завоевали четыре медали на домашнем чемпионате и Кубке России
Глава городского округа город Воронеж В.Ю.Кстенин поздравил воронежцев с Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
У жителя Воронежской области нашли почти килограмм марихуаны
В одной из аптек Воронежской области нашли нарушения температурного режима хранения лекарств
На Северном мосту Воронежа появились новые знаки
Чтобы найти пропавшую воронежскую школьницу, допросили 4500 водителей
Воронежский «Факел» оштрафовали за пиротехнику и матерные кричалки болельщиков
«Под управлением любви»: в Воронеже пройдёт концерт Ларисы Дьяковой
Мэрия Воронежа готовит документацию для дублеров Московского проспекта