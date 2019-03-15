В Воронеже по видео из соцсетей нашли водителя, не пропустившего пешехода

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-15T17:36:43+03:00

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В Воронеже водитель не пропустил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Ролик с нарушением попал в Сеть. Сотрудники Госавтоинспеции провели по факту проверку и нашли автомобилиста. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 15 марта.

Инцидент произошел 13 марта в 7.30 утра около дома №33 на улице Солнечной. 33-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не предоставил преимущество пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, тем самым нарушив пункт 14.1 ПДД РФ. Мужчине назначили штраф полторы тысячи рублей. К тому же оказалось, что у автомобилиста нет страховки, за что он заплатит еще 500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают горожанам о том, что о нарушениях правил дорожного движения можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 269-61-02 или 02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/697435" frameborder="0"></iframe> Водитель не пропустил пешехода в Воронеже.Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU