2019-03-15T15:54:01+03:00
Общество

Глава городского округа город Воронеж В.Ю.Кстенин поздравил воронежцев с Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
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370 лет назад, в 1649 году, был принят «Наказ о градском благочинии», который положил начало формированию отрасли ЖКХ.

Сегодня в Воронеже реализуется множество муниципальных и федеральных проектов и программ, направленных на повышение качества жизни населения, будь то улучшение жилого фонда или создание комфортной городской среды. И эффективность реализации этих программ зависит во многом от слаженной и эффективной работы многотысячного коллектива отрасли ЖКХ. Ведь именно благодаря вашему трудолюбию, высокой ответственности и поистине золотым рукам в региональной столице обеспечивается стабильная работа ее системы жизнеобеспечения, уют и комфорт в домах воронежцев, чистота дворов, парков и улиц города, а в целом – поступательное развитие Воронежа.

Вместе со словами благодарности за ваш самоотверженный труд примите пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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