2019-03-15T15:44:10+03:00
Общество

Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

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Уважаемые работники бытового обслуживания и ЖКХ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы представляете команду специалистов, которая занимается обеспечением насущных потребностей каждого человека и региона в целом. В перечне ваших задач нет второстепенных.

Выражаем признательность всем, кто ответственно и добросовестно подходит к выполнению служебных обязанностей.

Сегодня в области реализуются специальные программы и инвестиционные проекты, в ходе которых запускаются новые объекты, модернизируется жилищно-коммунальная инфраструктура и технологии.

Особое внимание на федеральном и региональном уровнях сейчас уделяется внедрению в сферу ЖКХ современных стандартов, призванных, в частности, повысить экологическое благополучие населенных пунктов и качество жизни граждан.

Безусловно, в жилищно-коммунальном хозяйстве остается еще много проблем, которые вызывают справедливые нарекания жителей. Вместе нам предстоит усиленно трудиться над устранением этих недостатков.

От всей души желаем вам здоровья, энергии, семейного счастья и успехов в работе!

С праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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