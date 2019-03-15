У жителя Воронежской области нашли почти килограмм марихуаны

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-15T15:38:45+03:00

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В Лискинском районе полицейские выяснили, что 43-летний безработный местный житель может хранить у себя дома наркотики. Правоохранители провели обыск и нашли у мужчины почти килограмм марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 15 марта.

Инцидент произошел на территории садоводческого товарищества. В доме местного жители сотрудники полиции обнаружили две банки с высушенным зеленым растением. Вещество направили на экспертизу в в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области. В результате оказалось, что это марихуана. Ее вес составил 725,44 граммов, что по закону является крупным размером.

Мужчину задержали. Во время допроса местный житель рассказал, что летом 2018 года вырастил коноплю за пределами своего участка. А затем сорвал растение и высушил для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU