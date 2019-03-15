2019-03-15T15:11:46+03:00
Авто

На Северном мосту Воронежа появились новые знаки

Теперь там разрешается ездить со скоростью не более 40 км/ч
Станислав ШЕВЧЕНКО
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К стыковочным швам много вопросовК стыковочным швам много вопросовФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В соцсетях активно обсуждают появление новых знаков на Северном мосту: ограничение 40 км/ч, а также знак "неровная дорога". В комментариях слышится возмущение. Зачем тратить деньги на установку знаков? Не лучше ли сразу провести нормальный ремонт?

Как рассказывают в мэрии, качество асфальта на Северном мосту вполне достойное, а вот к стыкам между плитами есть замечания. Сейчас в администрации готовят тендер на проведение работ, а пока укрепили знаки, чтобы позаботиться о безопасности воронежцев.

Подчеркнем, что на мосту присутствуют стационарные радары ГИБДД. Поэтому после превышения скорости можно не только колесо повредить, но и штраф получить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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