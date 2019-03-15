2019-03-15T14:34:47+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» оштрафовали за пиротехнику и матерные кричалки болельщиков

Клуб заплатит за нарушения 32 тысячи рублей
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: с сайта ФК "Факел"
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Воронежский ФК «Факел» оштрафовали за использование болельщиками пиротехники и матерных кричалок во время матча с волгоградским «Ротором». Клуб заплатит 32 тысячи. Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в четверг, 14 марта.

Согласно материалам с заседания на сайте комитета, 12 тысяч за использование болельщиками пиротехники по статье 28 частями 1 и 2 статьи 114 и пунктами 36 и 37 Приложения № 1 Дисциплинарного Регламента РФС.

Ещё десять тысяч. – за скандирование нецензурной лексики с трибун по статье 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС.

Остальную сумму «Факел» выплатит за иные нарушения дисциплинарного регламента РФС,

Напомним, сине-белые сыграли с «Ротором» на Центральном стадионе профсоюзов в воскресенье, 10 марта. Матч закончился со счетом 0.0. Поглядеть на борьбу «Факела» и «Ротора» пришло всего 1549 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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