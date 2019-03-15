«Под управлением любви»: в Воронеже пройдёт концерт Ларисы Дьяковой
26 марта в 19:00 во Дворце культуры железнодорожников состоится отчетный концерт воронежского автора-исполнителя, одного из организаторов фестиваля «Парус надежды» Ларисы Дьяковой.
Программа, которую представит она и «маленький оркестрик» ее товарищей - бардов Евгения Борозднецова (гитара, вокал), Алексея Бирюкова (гитара) и Максима Высоцкого (баян, вокал), называется «Под управлением любви». Прозвучат песни не только классиков авторской песни Булата Окуджавы, Вероники Долиной, Юрия Визбора, но и собственные песни участников концерта, а также песни на стихи известных воронежских поэтов: Владимира Тулупова, Вадима Кулиничева, Льва Кройчика, Ольги Лукашевой. Темы песен - война и мир, любовь, Родина, детство, дружба.
В концерте также примут участие известный поэт- баснописец Александр Солдатов (Бобров) и детский ансамбль «Серебряные струны».
Продажа билетов - перед началом концерта. Все средства поступят в фонд фестиваля «Парус надежды».
ИСТОЧНИК KP.RU