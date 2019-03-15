2019-03-15T14:18:22+03:00
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Мэрия Воронежа готовит документацию для дублеров Московского проспекта

Речь о дорогах от Антонова-Овсеенко до проспекта Труда, а также от Шишкова до Тимирязева
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Впереди - масштабное дорожное строительствоВпереди - масштабное дорожное строительствоФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Мэр Вадим Кстенин подписал два постановления, которые приближают создание дублеров Московского проспекта: дороги от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда (через улицу Солнечную), а также нового проезда от Шишкова до Тимирязева.

В соответствии с этими решениями "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" будет готовить предложения по планировке территории для строительства новых объектов.

Когда работа по подготовке документации будет закончена, дирекция передаст ее в управление главного архитектора. После пройдут публичные слушания. Уже сейчас всем неравнодушным предлагается представить свои предложения о содержании документации в управление главного архитектора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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