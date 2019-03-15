2019-03-15T14:00:50+03:00
Общество

В Воронеже в апреле снесут 16 киосков

Больше всего их в Советском районе - 5
Юрий КОЗЛОВ
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Больше всего очистят улицы от незаконных строений в Советском районе.Больше всего очистят улицы от незаконных строений в Советском районе.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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На сайте мэрии опубликовали спикок киосков, стоящих без разрешения, которые будут сносить в апреле.

Больше всего таких объектов в Советском районе - пять. Это киоски "Продукты" (улица Олеко Дундича, 11), "Табакерка" (Путиловская, 2) "Пакеты" (Южно-Моравская, 62), павильон по адресу Теплоэнергетиков, 5 и странное длинное строение на Курчатова, 22.

По четыре киоска пойдут под снов в Железнодорожном и Коминтерновском районе.

В Железнодорожном не будет больше двух павильонов на улице Богдана Хмельницкого, 37, киоска "Грядка" на улице Зои Космодемьянской, 7 и белого сооружения на Богдана Хмельницкого, 68.

В Коминтерновском снесут киоски "Табачный ряд"(Московский проспект, 137), "Живое пиво" (Лизюкова, 18), павильон "Вода" (Владимира Невского, 31Б). Также уберут торговую точку на Владимира Невского, 55а (остановка "Храм").

В Левобережном районе уберут водный павильон на Баррикадной, 9 и бесхозный киоск на Писарева, 12. В Ленинском под снос пойдет только магазин на улице 20 лет Октября у дома № 65.

Напомним, владельцев незаконно установленных киосков предупреждают о необходимости их сноса. И потом уже их выбор - либо убирать павильоны самим, либо дожидаться приезда техники, нанятой мэрией (ее работу будут оплачивать как раз проштрафившиеся бизнесмены). И только если владелец киоска не установлен, его уберут за счет городской казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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