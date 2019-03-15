Воронежский подросток получил травму трахеи на тренировке по фехтованию
15-летний подросток из Воронежа получил травму трахеи после удара холодным оружием на тренировке. Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области. ЧП случилось 5 марта в Ленинском районе в школе артистического и дуэльного фехтования. Двое подростков по указанию тренера отрабатывали удары металлическими мечами. Кончилось все травмой.
Как рассказала мама подростка, вечером 5 марта ребенка осмотрели в травмпункте. Медики ничего опасного не увидели, подростка отправили домой. А 6 марта состояние ухудшилось. Парня экстренно госпитализировали.
В Следственном управлении пообещали проверить, как сработали врачи. У правоохранителей возникло много вопросов и к тренерам школы. Спортзал арендовала другая организация - региональная федерация ушу. Один из ее членов как раз и организовал клуб по фехтованию. В группу входили дети от 12 до 16 лет. Как утверждают следователи, лицензии на такую деятельность у школы нет.
- По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - отмечают в СУ СК по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU