2019-03-15T13:19:57+03:00
Общество

Воронежский подросток получил травму трахеи на тренировке по фехтованию

У следователей возникли вопросы как к врачам, которые его осматривали, так и к тренерам
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Влад КОМЯКОВ
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15-летний подросток из Воронежа получил травму трахеи после удара холодным оружием на тренировке. Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области. ЧП случилось 5 марта в Ленинском районе в школе артистического и дуэльного фехтования. Двое подростков по указанию тренера отрабатывали удары металлическими мечами. Кончилось все травмой.

Как рассказала мама подростка, вечером 5 марта ребенка осмотрели в травмпункте. Медики ничего опасного не увидели, подростка отправили домой. А 6 марта состояние ухудшилось. Парня экстренно госпитализировали.

В Следственном управлении пообещали проверить, как сработали врачи. У правоохранителей возникло много вопросов и к тренерам школы. Спортзал арендовала другая организация - региональная федерация ушу. Один из ее членов как раз и организовал клуб по фехтованию. В группу входили дети от 12 до 16 лет. Как утверждают следователи, лицензии на такую деятельность у школы нет.

- По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - отмечают в СУ СК по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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