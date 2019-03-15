2019-03-15T13:01:10+03:00
Общество

В Воронеже коммунальщики, которым не дали премии, вышли на забастовку

Их отвезли на переговоры в мэрию
Юрий КОЗЛОВ
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Бастующие сотрудники комбината на переговорах в мэрии.Бастующие сотрудники комбината на переговорах в мэрии.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
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В комбинате благоустройства Советского района (улица Олеко Дундича, 2) разгорается скандал. Несколько сотрудников, которые были депремированы, в знак протеста вышли на улицу перед местом своей работы на забастовку.

В мэрии пытаются разобраться в ситуации. Бастующих по указанию главы города Вадима Кстенина отвезли на переговоры в городскую администрацию. С людьми разговаривает первый зам мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин и сам мэр. По данным городской администрации, в отличие от премий зарплату за февраль в комбинате выплатили полностью.

О причинах депремирования пока никто не сообщает – телефоны комбината молчат. В городской администрации пообещали: если выяснят, что премий людей лишили необоснованно, их обязательно выплатят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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