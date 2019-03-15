В Воронеже коммунальщики, которым не дали премии, вышли на забастовку
В комбинате благоустройства Советского района (улица Олеко Дундича, 2) разгорается скандал. Несколько сотрудников, которые были депремированы, в знак протеста вышли на улицу перед местом своей работы на забастовку.
В мэрии пытаются разобраться в ситуации. Бастующих по указанию главы города Вадима Кстенина отвезли на переговоры в городскую администрацию. С людьми разговаривает первый зам мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин и сам мэр. По данным городской администрации, в отличие от премий зарплату за февраль в комбинате выплатили полностью.
О причинах депремирования пока никто не сообщает – телефоны комбината молчат. В городской администрации пообещали: если выяснят, что премий людей лишили необоснованно, их обязательно выплатят.
ИСТОЧНИК KP.RU