Губернатор потребовал вложить деньги в приведение главного футбольного поля Воронежа в порядок

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-15T11:52:00+03:00

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В четверг, 14 марта, губернатор Александр Гусев провел очередное заседание Совета по содействию в развитии ФК «Факел».

Глава региона предложил ввести в состав Совета заместителя губернатора области – руководителя аппарата губернатора и правительства области Сергея Трухачева.

- Часть текущих вопросов по «Факелу» теперь можно будет решать с ним, - сообщил Александр Гусев.

Глава области поручил подготовить подробное штатное расписание персонала клуба с указанием должностей, фамилий и средней зарплаты каждого сотрудника в 2018 году, за исключением игроков. Доходы футболистов даже в ФНЛ достаточно высоки по сравнению со средней зарплатой в регионе, а она, как известно, ненамного превышает 30 тысяч рублей. Но с этими расходами приходится мириться – меньше игрокам сейчас никто не платит. Губернатор также ждет от спортивных чиновников предложения по оптимизации численности работников «Факела». В переводе на русский – кому-то грозят увольнения.

Должность президента клуба решили сделать общественной.

– Надо с болельщиками посоветоваться, поговорить, кто это может быть. Возможно, стоит пригласить известного в футбольной среде человека. Но надо понимать, что это будет должность неоплачиваемая, – сказал Александр Гусев.

Члены Совета предложили обратиться с этим вопросом и к спортивной общественности. Губернатор согласился и заявил, что спешки с назначением нет.

Кроме того, глава области поставил задачу либо убедить снизить высокую арендную плату за офис команды, либо подыскать другое помещение, которое стоит не так дорого.

Также на заседании обсуждалось состояние поля Центрального стадиона профсоюзов. После матча «Факела» с «Ротором» оба главных тренера заявили, что «поляна» не позволяла нормально разыгрывать комбинации. Поэтому команды, в основном, «грузили» мяч по верху.

– По стадиону и по полю – конечно, это полное безобразие, - эмоционально высказался Александр Гусев. - Мы можем стоимость аренды увеличить, если все эти деньги будут идти на поддержание стадиона и на развитие инфраструктуры, хотя бы элементарной. Понимаем, что кардинально сейчас ничего не сделаем. Но нужно, чтобы арендная плата покрывала все затраты на нормальное содержание поля, на какие-то минимальные удобства на трибунах.

Руководителю департамента физической культуры и спорта Владимиру Кадурину губернатор поставил задачу встретиться с руководством стадиона и в ближайшее время подготовить предложения по этому вопросу.

На Совете решили увеличить арендную плату, чтобы привести поле в более-менее нормальный вид.Фото: с портала правительства Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU