2019-03-15T11:37:15+03:00
Происшествия

Воронежская девушка "купила" несуществующий айфон

Она перевела мошеннику 47 тысяч рублей
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Телефона девушка так и не увиделаТелефона девушка так и не увиделаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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20-летняя девушка из Воронежа пришла в полицию, когда лишилась крупной суммы денег после общения с мошенником. Она нашла в сети объявление о продаже довольно свежего айфона по привлекательной цене. Откликнувшийся на звонок мужчина попросил перевести ему деньги - 47 тысяч рублей. Девушка так и поступила. Само собой, ни денег, ни телефона она не увидела. В полиции завели дело по факту мошенничества.

Как говорят в ГУ МВД по Воронежской области, мошенничества с покупками в сети - один из самых распространенных способов обмана. Никогда не переводите предоплату и помните, что товар, который вам понравился, вполне возможно, существует только на картинке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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