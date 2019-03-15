В Воронеже ограбили почтовое отделение ради посылок из Китая

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-15T11:00:17+03:00

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Не так давно мы рассказывали о краже из отделения банка "Восточный". Тогда воры проникли в помещение через подвал. С собой они унесли 10 миллионов рублей. Кража в почтовом отделении на улице Новосибирской была не такой эффектной, да и добыча была поменьше.

Ночью с 13 на 14 марта воры взломали окно и забрались внутрь. Там они нашли 22 тысячи рублей и пятьдесят (!) юбилейных монет "г. Тамбов" номиналом 10 рублей. Кроме того, злоумышленники покопались в посылках из китайских магазинов и выбрали те, что показались им самыми ценными. Вот это обстоятельство - самое интересное. Говорить об общей сумме ущерба рано, пока не придут получатели украденных посылок. Вполне возможно, внутри была дорогостоящая электроника.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Вместе с сотрудниками службы безопасности "Почты России" проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU