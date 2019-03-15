Погода на выходных вряд ли порадует воронежцев

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-15T09:02:56+03:00

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Грядущие выходные будут слякотными и прохладными. Такой прогноз дает Воронежский гидрометеоцентр.

Ночью с пятницы на субботу, 16 марта, ожидается небольшой снег. Учитывая, что термометр будет показывать -1, этот снег будет похож скорее на дождь. Днем в субботу он будет продолжаться. Только температура будет чуть выше - +1. К ночи она опустится лишь до нуля. Надоедливый снег с дождем никуда не денется.

Воскресенье тоже не обойдется без осадков. Днем будет по-весеннему - +5. К вечеру осадки должны закончиться, ожидается малооблачная погода. На термометре будет -2, так что "переобувать" свои автомобили уж точно рано.

ИСТОЧНИК KP.RU