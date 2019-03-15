Жителям поселка в Воронежской области не хватает врачей

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-15T07:00:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители поселка в Воронежской области жалуются на нехватку врачей в больнице. Медучреждение обслуживает 4,5 тысячи жителей Нижнего Кисляя и других населенных пунктов, однако оно не достаточно укомплектовано специалистами. По словам активистов, больница обеспечена врачебными кадрами всего на 30%. Об этом сообщили в Общественном народном фронте региона в четверг, 14 марта.

Больница располагается в двухэтажном здании, построенном в 1980-х годах. Кроме поликлиники в учреждении здравоохранения есть стационар из 10 терапевтических коек и 20 коек паллиативного отделения.

- Проблема в том, что фактически прием пациентов ведет только один врач общей практики, которая обслуживает два участка и является пенсионером. Главный врач медучреждения по совместительству работает стоматологом. Педиатра здесь вообще нет. При этом детей в зоне обслуживания больницы более 800», – поясняют активисты.

Раз в неделю в Нижнем Кисляе все-таки приезжает педиатр Бутурлиновской районной больницы и проводит прием. Но в период сезонного роста простудных заболеваний родители вынуждены возить детей в районную больницу, которая находится в 37 километрах от поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU