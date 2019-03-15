2019-03-15T06:01:10+03:00
Общество

Воронежцы пожаловались на выгул собак на территории школы

По словам местных жителей, хозяева не убирают за питомцами
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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Воронежцы жалуются на массовый выгул собак на территории школы №85. По словам горожан, питомцы загрязняют детскую площадку, а хозяева даже не собираются за ними убирать. Видеозапись такой прогулки местные жители опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как питомцы играют на площадке. При этом большая часть из них находится не на поводке и без намордника.

- Я очень люблю собак. Но вот то, что люди выгуливают их на территории школы - кошмар. Каждые весну и осень ученики убирают этот двор,. и им очень неприятно наступать на такие лепешки, влипать в них граблями, - возмутились горожане.

По закону собак можно выгуливать не ближе, чем на расстоянии 40 метров от детских учреждений (школ, садиков, больниц). За нарушение хозяевам грозит штраф. Почему владельцев питомцев это не останавливает, неизвестно. Возможно, по близости нет подходящих площадок для выгула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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