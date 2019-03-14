2019-03-14T23:09:43+03:00
Звезды

Воронежцам покажут спектакли, отмеченные премией «Золотая маска»

Проект проходит в пятый раз
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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23 марта в Воронеже стартует пятый сезон проекта «Золотая маска в кино». В этом году он посвящен Году театра. Воронежцы увидят в прямом эфире театральных трансляций кинотеатра «Спартак» три спектакля, ставшие номинантами и лауреатами премии «Золотая маска».

Откроет программу 23 марта в 19.00 спектакль «Экман/Гёке/Нахарин» столичного Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, получивший три номинации на «Золотую маску-2019» - «Лучший спектакль в балете», «Лучший спектакль в современном танце», «Лучшая женская роль». Это вечер одноактных балетов - «Тюль» (хореограф Александр Экман), «Одинокий Джордж» (хореограф Марко Гёке), «Минус 16» (хореограф Охад Нахарин). Объединенные в один вечер работы шведа Александра Экмана, немца Марко Гёке и израильтянина Охада Нахарина открывают перед российским зрителем двери в мир современного европейского танца в его лучшем проявлении. Пластическая свобода и непривычная техника, грусть и ирония, поиски новых форм и возвращение к истокам, Вивальди, Шостакович, Карлссон и «Хава нагила» уживаются на одной сцене и создают неповторимый эффект соучастия в рождении новой классики. Вечер одноактных балетов смело можно назвать одним из самых ярких и успешных танцевальных экспериментов последних лет.

В апреле в проекте «Золотая маска в кино» зрители увидят нехрестоматийное прочтение пьесы Чехова «Вишневый сад» в постановке Льва Додина в Малом драматическом театре - Театре Европы (Санкт-Петербург) - лауреат премии в 2015 году как «Лучший спектакль в драме».

Завершит программу прямая трансляция из театра Наций (Москва) постановки «Гамлет/Коллаж» - результат сотворчества выдающегося режиссера Робера Лепажа и народного артиста России Евгения Миронова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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