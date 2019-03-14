2019-03-14T22:49:47+03:00
Звезды

В фестивальный оркестр Платоновского фестиваля войдут 152 музыканта

И 200 хористов из профессиональных творческих коллективов не только Воронежа, но и Липецка, Тамбова, Саратова, Брянска, Рязани
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сформировали фестивальный оркестр Платоновского фестиваля. Об этом сообщил худрук форума искусств Михаил Бычков. В коллектив под руководством маэстро Владимира Вербицкого войдут 152 оркестранта и 200 хористов из профессиональных творческих коллективов не только Воронежа, но и Липецка, Тамбова, Саратова, Брянска, Рязани. Оркестр будет играть на заключительном дне Платоновфеста. Прозвучит грандиозное и редко исполняемое произведения Арнольда Шенберга - «Песни Гурре», написанное в 1900 году, в оркестровке 1911 года.

Напомним, в 2018-м у форума искусств был первый опыт работы с фестивальным оркестром. Но его работу раскритиковал известный тенор Дмитрий Корчак. Он порекомендовал больше внимания уделять музыкантам, чтобы оркестр соответствовал уровню Платоновского фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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