На девятый Платоновфест в Воронеже распродано 65% билетов

СЕГОДНЯ 22:00 2019-03-14T22:02:20+03:00

Изменить размер текста: A A

14 марта худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков сообщил, что в настоящее время на события девятого форума искусств, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня, продано 65% билетов. По оценкам дирекции Платоновфеста, по темпам продаж нынешний год опережает предыдущие. Администрация культурного форума считает, что в этом сезоне выручка увеличится примерно на 10%.

Напомним, в первые два часа продаж 8 февраля воронежцы купили и забронировали 10 тыс билетов на Платоновский фестиваль, а к концу дня эта цифра увеличилась до 14 тысяч.

Сразу же были раскуплены билеты на спектакли «Братья и сестры» (оба дня), «Дон Жуан» (оба дня), «Русский роман» (на один день), «Афродита», а также на концерт Элис Сары Отт. 23 февраля дирекция пустила в продажу билеты на дополнительный сеанс спектакля «Дон Жуан» 2 июня в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU