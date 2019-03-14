2019-03-14T19:01:58+03:00
Общество

Росстройнадзор до лета закрыл воронежского производителя «Киришиек»

Фабрика в Рамонском районе не получила разрешение на открытие
Яков СТРОГОВ
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Сотрудники региональной инспекции государственного строительного надзора Воронежской области выдали предписание о закрытии кондитерской фабрики в селе Богданово Рамонского района, сообщает «Абирег». Дело в том, что руководители организации почему-то не удосужились получить разрешение на ввод предприятия в эксплуатацию. В итоге производственные линии на не полностью запущенной фабрике работали на птичьих правах.

Теперь полуподпольной деятельности положили конец. Руководителям дали срок до 3 июня получить разрешение на открытие фабрики и заполнить пробелы в документации их производственного объекта. Если все нарушения закона устранят, предприятие вновь заработает.

До последнего момента на фабрике делали фастфуд: к примеру, сухарики «Кириешки», чипсы «Чипсоны», конфеты и мармелад. В отзывах потребителей есть как очень позитивные, так и резко негативные отзывы об ее продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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