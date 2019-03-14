2019-03-14T18:35:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области девушке дали условный срок за шантаж ее женатого любовника

Она грозила все рассказать супруге, если мужчина не даст ей 10 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Девушка вместо десяти тысяч "заработала" условный срок.Девушка вместо десяти тысяч "заработала" условный срок.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Россошанский районный суд вынес приговор по необычному делу. 19-летняя девушка долго была любовницей женатого молодого человека. Парень решил прекратить интимные отношения на стороне. А девушка решила напоследок подзаработать. Она заявила, что у нее есть компромат в мобильнике, с которым может ознакомить жену охладевшего к ней любовника. Но может этого и не делать. Если молодой человек расстанется с 10 тысячами рублей.

Парень возмутился шантажом (а может, денег было жалко) и рассказал о вымогательстве полицейским. Стражи порядка дождались, пока девушка, назначившая встречу в безлюдном месте на трассе Подгоренский – Россошь, получит деньги и удалит компромат из телефона, и задержали ее.

Корыстная любовница признала свою вину и заявила, что раскаялась. Девушка получила год и четыре месяца условно. Ей назначили два года испытательного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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