В Воронеже бывший дилер «Фольксвагена» теперь будет отвечать еще и за задержку 600 тысяч рублей зарплаты

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-14T17:57:44+03:00

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Сотрудники следственного отдела по Центральному району регионального СУ СК возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Гаус» на 600 тысяч рублей. По данным проверки Следственного комитета, руководители дилера «Фольксвагена» задерживали ее с ноября 2018-го по февраль 2019 года, либо желая присвоить деньги, либо по иным мотивам. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Между тем, недавно в Воронежском областном суде отклонили апелляцию защиты владельца ООО «Гаус» Михаила Швыдченко, желавшей добиться для своего клиента домашнего ареста. По решению Ленинского районного суда бизнесмена заключили под стражу до 12 апреля. Ему предстоит отвечать перед судом по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней - десять лет тюрьмы.

Напомним, ООО «Гаус» до 26 января, пока не отозвали лицензию, был официальным дилером компании «Фольскваген». В 2018 году покупатели заказали машины и долго и безуспешно их ждали. В компании-дилере от их претензий отделывались отговорками. В итоге своих денег лишились по крайней мере 30 клиентов дилера, внесших предоплату. Они требуют возместить ущерб на общую сумму более 20 миллионов рублей. «Фольксваген» в этой ситуации просто «умыл руки» - дескать, мы сами пострадали от недобросовестного дилера, свои проблемы решайте сами.

ИСТОЧНИК KP.RU