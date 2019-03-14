2019-03-14T17:13:04+03:00
Происшествия

В Воронеже телефонному террористу могут дать четыре года

Он «заминировал» дом на улице Шишкова
Юрий КОЗЛОВ
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"Шутку" мужчины могут оценить на 200 или 500 тысяч рублей штрафа."Шутку" мужчины могут оценить на 200 или 500 тысяч рублей штрафа.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Воронеже дошло до суда дело 33-летнего телефонного террориста. В 2019 году в один из январских вечеров мужчине стало скучно, и он решил «развлечься». Позвонил и сказал, что подъезд № 3 дома № 146 на улице Шишкова «занимировал». Наблюдением за беготней приехавших силовиков удовольствия мужчины закончились. Потом наступила расплата. Его вычислили.

Мужчина не стал отпираться и рассказал о своей дурацкой шутке во время допроса. Следствие сейчас завершилось, дело, возбужденное по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» направили в Железнодорожный районный суд. «Шутнику» могут на четыре года ограничить свободу, либо оштрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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