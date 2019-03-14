2019-03-14T16:51:07+03:00
Общество

В Воронеже 20 итальянских компаний соблазняли особой экономической зоной «Центр»

В столице Черноземья прошел международный бизнес-форум
Яков СТРОГОВ
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"Рамада" приняла иностранных гостей."Рамада" приняла иностранных гостей.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В четверг, 14 марта в отеле «Рамада Плаза» открылся Российско-Итальянский бизнес-форум. На него приехали представители 20 итальянских компаний, в их числе генеральный директор инвестора нашего шинного завода Pirelli Tyre Russia Аймоне ди Савойя. Также в форуме участвовали посол Италии в России Паскуале Терраччано и президент Ассоциации итальянских предпринимателей в Москве Витторио Торрембини.

Главными фигурами с российской стороны, посетившими форум, были губернатор Александр Гусев и его первый зам Виталий Шабалатов. Вице-губернатор познакомил иностранных гостей с перспективами сотрудничества в особой экономической зоне «Центр», располагающейся рядом с индустриальным парком «Масловский». Напомним, в ней в первые 5-7 лет для инвесторов будут действовать налоговые преференции - отсутствие таможенных платежей, НДС, уменьшение налога на прибыль.

- Воронежская область может быть успешной площадкой для совместного развития, особенно это касается малого и среднего бизнеса, - заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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