2019-03-14T16:12:37+03:00
Общество

Воронежские чиновники заявили, что паводок в 2019 году будет безопасным

Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев сообщил, что в Калаче каждый пятый дом теперь застрахован
Юрий КОЗЛОВ
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Многим калачеевцам в 2018 году затопило квартиры.Многим калачеевцам в 2018 году затопило квартиры.Фото: Личный архив
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В Калаче прошло заседание комиссии правительства области по предупреждению и ликвидации ЧС. Напомним, прошлой весной именно в этом районном центре произошло большое наводнение, во время которого были залиты 358 домов. Паводок прошлого года почти побил рекорд 1974-го: тогда уровень воды достиг 6,9 метров. Что делать, чтобы не допустить его повторения, и обсуждали члены комиссии.

Чиновники считают, что на этот раз повторения прошлогоднего ЧП быть не должно. В таком духе, в частности, высказался заместитель председателя правительства области Артем Верховцев:

- Уверенно можно говорить, что уровень обеспечения автомобилями, плавсредствами и помпами достаточный. Каждый пятый дом в Калачеевском районе в затопленной зоне уже застрахован. По прогнозам гидрометцентра, мы не ожидаем интенсивного паводка, как в прошлом году. Но в случае, если он все-таки произойдет, возмещения ущерба больше не будет, мы не можем этого себе позволить.

Ранее «Комсомолка» выяснила, что многие семьи, пострадавшие в Калачеевском районе, не застраховали свои дома, потому что они сильно пострадали от наводнения, и на нормальную компенсацию суммы возможного ущерба рассчитывать не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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