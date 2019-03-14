В Воронежской области мужчина сядет на четыре года за изнасилование знакомой

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-14T15:45:32+03:00

Суд признал мужчину виновным сразу по двум статьям УК и отправил его в колонию на четыре года. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Он также совершил со своей жертвой другие сексуальные действия

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Суд вынес приговор по делу 47-летнего жителя Новохоперского района. В ночь с 15 на 16 сентябре в поселке Новохоперский на улице Железнодорожной он, будучи пьяным, напал на 35-летнюю знакомую, изнасиловал ее и надругался другим способом.

- На предварительном следствии мужчина свою вину не признал, - рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин. – Однако его вину подтверждают показания не только пострадавшей женщины, но и свидетелей, а также результаты осмотров места, где произошло преступления и заключения судебных экспертиз.

В итоге суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей» и ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU