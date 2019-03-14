Волонтеры помогут воронежцам настроить цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-14T15:34:23+03:00

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С 3 июня Воронеж перейдет на «цифру». К этому времени все горожане, если они хотят смотреть телевизор, должны приобрести и настроить соответствующее оборудование. Однако многим людям, особенно пожилого возраста, сделать это нелегко.

Для помощи горожанам управа Ленинского района привлекает волонтеров из числа студентов Воронежского государственного технического университета, которых предварительно проинструктировали специалисты филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ». Они провели для добровольцев обучающий семинар по освоению новой вспомогательной телевизионной техники, принципам ее работы, порядку подключения и настройки.

- Порядка двадцати юношей и девушек тут же смогли закрепить на практике полученные знания, задать специалистам интересующие вопросы, - рассказали в управе. - Студенты с энтузиазмом включились в предложенную работу и уже на следующий день приступят к выполнению первых заявок.

Чтобы пригласить на дом помощника, жители Ленинского района могут звонить в управу по телефону: 206-91-54.

ИСТОЧНИК KP.RU