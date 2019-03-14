2019-03-14T14:32:46+03:00
Общество

Губернатор Александр Гусев: "Наши отношения с японскими коллегами динамично развиваются"

12 марта в правительстве области прошло шестое заседание российско-японской рабочей группы по транспорту, на котором шла речь о строительстве в Воронеже системы скоростного легкорельсового транспорта
Татьяна МИСТЮКОВА
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Заседанию предшествовала рабочая встреча губернатора Александра Гусева с главой делегаций - заместителем министра транспорта РФ Владимиром Токаревым и заместителем Министра земли, транспорта и туризма Японии Синохарой Ясухиро, которые обсудили совместные российско-японские проекты и варианты привлечения инвестиций в экономику Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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