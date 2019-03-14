2019-03-14T14:28:38+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожарах один мужчина погиб, другой сильно обгорел

Трагедии случились в Таловском и Новоусманском районах
Юрий КОЗЛОВ
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Вечером 13 марта случилось сразу два крупных пожара.Вечером 13 марта случилось сразу два крупных пожара.Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
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Вечер среды, 13 марта, был омрачен двумя ЧП, в одном из которых погиб человек.

В 17.13 в Таловском районе в поселке Абрамовка на улице Садовой загорелся жилой дом 5х10 метров. На место ЧП выезжали работники пожарно-спасательной части № 56 и местная добровольная пожарная команда – всего восемь человек на двух машинах.

Огонь потушили в 17.30. Пламя повредило пол и потолок на площади три квадратных метра. Но самое страшное – в комнате нашли труп хозяина дома. По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты.

А в 20.50 в Новоусманском районе в селе Крыловка вспыхнула дача 8х12 метров. На месте пожара работали специалисты пожарно-спасательной части № 44 и добровольцы из пожарной команды села Рогачевка – шесть человек, приехавшие на двух машинах.

Пожар потушили в 21.25, но к тому моменту у дома уже рухнула крыша, пламя сильно закоптило стены. Во время тушения пожара на улицу вытащили 41-летнего мужчину. Он остался жив, но получил сильные ожоги. Мужчину отвезли в Новоусманскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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