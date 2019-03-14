2019-03-14T14:00:35+03:00
Общество

В Воронежской области домашний кот умер от бешенства

Двухмесячный карантин объявили на шести улицах Россоши
Елена ФЕДЯШЕВА
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Больные бешенством животные боятся водыБольные бешенством животные боятся водыФото: из архива «КП»
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В городе Россошь на шести улицах ввели двухмесячный карантин по бешенству. Накануне такой диагноз поставили домашнему коту, умершему от неизвестного заболевания. Хозяева заметили, что животное приобрело шаткую походку, его рвало и у него обильно выделялась слюна. Кота отвезли в частную клинику, где безуспешно пытались лечить.

После смерти труп животного отправили на исследование, которое подтвердило наличие вируса бешенства. В связи с этим до 11 мая на улицах 1 Мая, Есенина, Лизы Чайкиной, Малиновского, Максима Горького и Пролетарской ввели карантин. А всех, кто контактировал с больным животным, ждет курс антирабических прививок.

К сожалению, ветеринары не смогли установить, кто явился источником заражения домашнего кота смертельной болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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