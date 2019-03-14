В Воронежской области домашний кот умер от бешенства

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-14T14:00:35+03:00

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В городе Россошь на шести улицах ввели двухмесячный карантин по бешенству. Накануне такой диагноз поставили домашнему коту, умершему от неизвестного заболевания. Хозяева заметили, что животное приобрело шаткую походку, его рвало и у него обильно выделялась слюна. Кота отвезли в частную клинику, где безуспешно пытались лечить.

После смерти труп животного отправили на исследование, которое подтвердило наличие вируса бешенства. В связи с этим до 11 мая на улицах 1 Мая, Есенина, Лизы Чайкиной, Малиновского, Максима Горького и Пролетарской ввели карантин. А всех, кто контактировал с больным животным, ждет курс антирабических прививок.

К сожалению, ветеринары не смогли установить, кто явился источником заражения домашнего кота смертельной болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU