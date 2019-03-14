2019-03-14T14:42:44+03:00
Общество

В Воронеже медики показали фото проекта нового детского корпуса тубдиспансера

Его построят по адресу: улица Тепличная, 1 [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Так будет выглядеть детский корпус тубдиспансера с высоты птичьего полета.Так будет выглядеть детский корпус тубдиспансера с высоты птичьего полета.Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
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На сайте регионального департамента здравоохранения выложили фото проекта детского корпуса областного противотуберкулезного диспансера. Новое здание, которое будет расположено на улице Тепличной, 1, будет рассчитано на 50 коек. На проект планируют выделить более 350 миллионов рублей до конца 2019 года, а всего в него планируют вложить более 840 миллионов. Детский корпус тубдиспансера планируют открыть до конца 2020 года.

- Новый детский корпус будет совмещать стационар и поликлинику, а также будет полностью соответствовать современным стандартам, – рассказал главный внештатный фтизиатр ЦФО, главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Корниенко. – За последние несколько десятилетий отдельно стоящие учреждения противотуберкулезного профиля в Воронежской области не строились – это первый подобные проект за долгое время.

В новом здании могут одновременно размещаться 50 ребятишек. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

В новом здании могут одновременно размещаться 50 ребятишек.Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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