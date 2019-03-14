2019-03-14T13:08:57+03:00
Общество

Воронежский заповедник запустил акцию "Читаем Пескова вместе"

Мероприятие приурочили во дню рождения нашего знаменитого земляка
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского заповедникафото с сайта Воронежского заповедника
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В честь дня рождения нашего выдающегося земляка Василия Михайловича Пескова, который отмечается сегодня, 14 марта, воронежский заповедник запускает акцию «Читаем Пескова вместе». Ее смысл в том, чтобы приобщить как можно больше людей к творчеству журналиста, публициста, натуралиста Пескова.

- В современный технологический век так хочется иногда остановить время: сесть в удобное кресло, заварить чай с душицей и погрузиться в мир добрых книг, - рассказали организаторы акции. - Читайте с детьми, читайте на работе с коллегами, читайте на берегу моря во время отдыха и в транспорте с экранов телефонов. Публикуйте видео в социальных сетях с хештегом #читаемпесковавместе.

Сотрудники заповедника открывают акцию рассказом «На этот праздник не нужен билет...» из книги «Шаги по росе».

А в воскресенье, 17 марта, в заповеднике, носящем имя Пескова, прохойдут традиционные, уже шестые по счету Песковские чтения. На них, как всегда, соберутся друзья, коллеги Василия Михайловича, поклонники его творчества, родственники и ребята из школы, где он учился. Полную программу мероприятия можно найти на сайте заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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