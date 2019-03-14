2019-03-14T12:54:36+03:00
Общество

В Воронеже цена квадратного метра жилья за год подросла на 8,4 процента

Больше всего увеличилась стоимость «квадрата» в двухкомнатной квартире – на 10,1%
Яков СТРОГОВ
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В Воронеже цены за жилье "кусаются" все сильнее.В Воронеже цены за жилье "кусаются" все сильнее.Фото: из архива «КП»
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Жить воронежцы стали не то чтобы лучше и веселее, но владельцы жилья все поднимают и поднимают цены на квартиры. По данным экспертов портала «Домофонд», анализирующего рынок недвижимости, в столице Черноземья средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 8,4 процента. В феврале 2018-го цена была 46074 рубля, а в феврале 2019-го – уже 49226.

Меньше всего увеличилась средняя цена «квадрата» в однокомнатной квартире – на 6,5 процента. В феврале 2019 года он стоил 49225 рублей. Побольше взлетела цена на трехкомнатные «апартаменты» - на 8,8 процента (до 49004 рублей). А вот стоимость «квадрата» в двушке взлетела аж на 10,1% (до 49551 рубля).

Цены на аренду жилья поднялись несущественно – на 0,7 процента. Видимо, люди, сдающие квартиры, меньше потеряли связь с реальностью, чем некоторые застройщики. В феврале 2018 года «квадрат» арендуемого жилья стоил 270 рублей 45 копеек, в февраля 2019-го его цена поднялась до 280 рублей 46 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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