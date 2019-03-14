За год жители Воронежской области своровали газа почти на два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-14T12:46:22+03:00

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В холодное время года газовики регулярно проводят рейды по потребителям с целью выявления несанкционированного отбора газа. За 2018 и начало 2019 года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» передали в правоохранительные органы 19 материалов на общую сумму 1,9 миллиона рублей. За тот же период виновники возместили причиненный ущерб на 1,2 миллиона.

Среди несанкционированных потребителей оказываются как физические, так и юридические лица. В этом году к административной ответственности уже привлекли трех абонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU