2019-03-14T12:11:28+03:00
Общество

За парковку у двери магазина воронежец заплатит 2000 рублей

Очередному автохаму выписали штраф за езду по тротуару
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Несколько дней назад на просторах соцсетей опубликовали фотографию «Мерседеса», припарковавшегося буквально на пороге магазина на улице Плехановской. Чтобы занять место на «элитной парковке», водителю пришлось проделать длинный и витиеватый путь по тротуару. Но любовь к комфорту поборола все трудности. А теперь за нее еще и придется заплатить штраф.

По следам публикации в интернете сотрудники ГИБДД Воронежа нашли владельца автомобиля и выписали ему штраф в виде 2000 рублей.

- Установлено, что 13 марта 2019 года примерно в 08.00 часов водитель автомобиля «Мерседес» осуществил движение по тротуару у дома № 22 по улице Плехановская города Воронежа. Тем самым 43-летний местный житель нарушил пункт 9.9 ПДД РФ, согласно которому движение транспортных средств по тротуарам запрещается, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, вы можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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