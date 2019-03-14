За парковку у двери магазина воронежец заплатит 2000 рублей
Несколько дней назад на просторах соцсетей опубликовали фотографию «Мерседеса», припарковавшегося буквально на пороге магазина на улице Плехановской. Чтобы занять место на «элитной парковке», водителю пришлось проделать длинный и витиеватый путь по тротуару. Но любовь к комфорту поборола все трудности. А теперь за нее еще и придется заплатить штраф.
По следам публикации в интернете сотрудники ГИБДД Воронежа нашли владельца автомобиля и выписали ему штраф в виде 2000 рублей.
- Установлено, что 13 марта 2019 года примерно в 08.00 часов водитель автомобиля «Мерседес» осуществил движение по тротуару у дома № 22 по улице Плехановская города Воронежа. Тем самым 43-летний местный житель нарушил пункт 9.9 ПДД РФ, согласно которому движение транспортных средств по тротуарам запрещается, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, вы можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам 269-61-02 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU