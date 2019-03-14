Сергей Лукин: «Госпрограмма устойчивого развития сельских территорий призвана сократить разрыв в качестве жизни между городами и селами»
В рамках «правительственного часа», вице-премьер Алексей Гордеев проинформировал парламентариев о мерах по устойчивому развитию сельских территорий. Он сообщил, в 2019 году для поддержки сёл будет направлено 25,4 млрд. рублей, в том числе более 17 млрд. руб. из федерального бюджета. Кроме того, по поручению Президента России, Правительство РФ разрабатывает государственную программу комплексного развития сельских территорий, которая будет утверждена до 1 июня этого года. Минсельхоз РФ осуществляет подготовку указанного документа с участием заинтересованных представителей федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, научных, учебных и общественных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU