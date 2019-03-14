Забытые в замке зажигания ключи разбудили в воронежце угонщика

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-14T11:35:46+03:00

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Рассеянный 32-летний воронежец чуть не лишился машины. Он оставил свой ВАЗ-2110 у дома на улице Матросова, но забыл вынуть из замка зажигания ключ. Утром машина исчезла…

Горожанин написал в полицию заявление об угоне. Полицейские распространили ориентировку на предполагаемого угонщика и смогли установить его личность. Машина вскоре нашлась у Юго-Западного рынка. По подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего семилукца, ранее судимого за угон.

- Он пояснил сотрудникам, что в вечернее время возвращался домой. В одном из дворов он увидел припаркованный автомобиль, с находящимся ключом в замке зажигания, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Задержанный решил воспользоваться ситуацией и доехать до своего места жительства на автомобиле. Однако, по пути в транспортном средстве закончился бензин и злоумышленник был вынужден оставить автомобиль около Юго-Западного рынка.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Молодого человека содержат в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU