2019-03-14T10:55:03+03:00
Общество

Подземный переход у воронежского цирка покинули последние торговцы

В помещениях начался ремонт
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Виктор Левшаковафото Виктор ЛевшаковаФото: из архива «КП»
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Последние предприниматели покинули торговые места в подземном переходе у цирка в начале этой недели. В помещениях полным ходом идет подготовка к реконструкции, которая должна завершиться в 2020 году. Предприниматели переехали в соседние торговые точки, в том числе и на рынок "1000 мелочей".

Напомним, в ноябре 2018 года уже закрыли дублирующие входы в «подземку», чтобы отремонтировать ступени. Незадолго до того объект передали в концессию ООО "Меридиан". Однако полностью перекрывать переход не планируется. Ремонт организуют таким образом, чтобы горожане могли пользоваться переходом до завершения работ.

Другие подземные переходы Воронежа находятся в не лучшем состоянии. «Подземка» у политехнического института разбита вандалами, а у «Детского мира» и вовсе закрыта. От греха подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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