Ревнивый волгоградец расстрелял из ружья воронежских любовницу и соперника

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-14T10:07:11+03:00

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Перед судом Калачеевского района Воронежской области предстанет 61-летний житель Волгоградской области. Мужчину обвиняют в убийстве соперника и покушении на убийство бывшей сожительницы.

По версии следствия, в августе 2018 года около полуночи мужчина, позвонил своей бывшей подруге, 48-летней жительнице Воробьевского района. В какой-то момент он заподозрил, что женщина не одна дома. Терзаемый ревностью пенсионер зарядил охотничье ружье и отправился проведать бывшую сожительницу.

Обнаружив дверь закрытой, обвиняемый взял топор и начал ломать преграду. На стук вышел неизвестный ему мужчина. Отбросив топор, ревнивец вскинул ружье и в упор выстрелил в соперника. Тот умер мгновенно.

Затем мужчина вошел в дом и попытался убить неверную подругу. Но женщина смогла отвести ствол ружья в сторону, выстрел пришелся в стену.

Дальнейшая борьба разворачивалась во дворе. Пенсионер ударил хозяйку дома прикладом ружья по голове и плечу, а потом снова попытался выстрелить. К счастью, женщина вырвалась и побежала в темноту. Следующий выстрел также не настиг ее.

Сейчас обвиняемый под стражей ждет решения суда. Заседание назначено на 26 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU