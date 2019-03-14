За неделю гриппом и ОРВИ заболели больше 8 тысяч жителей Воронежской области

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-14T09:35:04+03:00

Грипп постепенно сдает позиции, но расслабляться еще рано Фото: из архива «КП»

Это на 22,7% ниже, чем семью днями раньше

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За прошедшую неделю в медучреждения области с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 8245 человек. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших сократилось на 22,7%. Как и прежде, чаще всего инфекция косила детей и школьников до 14 лет. Их в структуре заболеваемости 5065 человек.

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, в настоящий момент уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 31,5%. Однако это не значит, что угроза заражения миновала и можно забыть о профилактике.

Частое мытье рук, прогулки на свежем воздухе, влажная уборка в помещениях и предупреждение контактов с температурящими по-прежнему актуальны, напоминают эпидемиологи.

ИСТОЧНИК KP.RU