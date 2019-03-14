Как восстановить здоровье без отрыва от работы

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-14T08:58:23+03:00

Полное обследование и последующее лечение теперь можно получить в удобное время

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«Нет времени!» - эта короткая фраза во многом определяет нашу сегодняшнюю жизнь. Свободные минуты стали более ценной валютой, чем деньги. В каждодневной суете забота о здоровье откладывается на потом, на «когда-нибудь», что не приводит к хорошим результатам. Не всегда мы находим время и на помощь старшим родственникам. Все потому, что диагностика заболеваний и последующее лечение, по нашему представлению, будет уж очень долгой.

Свежий и простой путь решения этих проблем предлагает Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр. https://vodc.ru Здесь работает отделение дневного стационара, пациенты которого получают возможность полного обследования и последующего лечения без отрыва от работы.

Направление от врачей-консультантов могут получить те пациенты, которые страдают от болезней сердца и органов дыхания, гастропатологией, заболеваниями нервной и опорно-двигательной систем, сахарным диабетом и др.

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ИСТОЧНИК KP.RU