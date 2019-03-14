В центре Воронежа спилят 189 аварийных и сухих деревьев

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-14T09:01:40+03:00

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Коммунальные службы приступили к обрезке деревьев в центре Воронежа. До конца апреля предстоит провести санитарную (211 крон) и омолаживающую (восемь кленов) обрезку, удалить старые и аварийные деревья (189) – всего больше 400.

- Большая часть из деревьев, подлежащих вырубке, повреждена опасным вредителем ясеневой златкой, что приводит к усыханию дерева. Также обрезке и вырубке подлежат деревья, которые включены в контракт по обращениям жителей в управу района, - рассказали в управе Центрального района.

Работы пройдут на проспекте Революции, Петровской набережной, улицах 25 Октября, 20 лет ВЛКСМ, Батуринской, Березовой Роще, Героев Революции, Демократии, Дзиньковского, Достоевского, Железноводской, Жилина, Казакова, Калинина, Карла Маркса, Кольцовской, Комиссаржевской, Коммунаров, Красовского, Ленина, Логвиновской, Ломоносова, Мичурина, Никитинской, Освобождения Труда, Пролетарской, Пушкинской, Пятницкого, Рабочего класса, Рабочего проспекта, Рылеева, Сакко и Ванцетти, Свердлова, Советской, Средне-Московской, Студенческой, Тимирязева, Танкиста Серебрякова, Транспортной, Фридриха Энгельса, Художника Бучкури, Чайковского, Эртеля, Юных Натуралистов, переулку Опытный.

Сейчас бригады работают на Ломоносова и в Березовой Роще вдоль проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU