В Воронеже местных жителей предупредили о нашествии «ремонтных роботов»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-14T07:00:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже жителей дома на улице Артамонова предупредили о «нашествии роботов». Из-за них горожанам на два дня отключат горячую и холодную воду. Объявление с забавной орфографической ошибкой опубликовали в соцсети.

- На Артамонова нашествие роботов! - подписал снимок автор.

Текст объявления гласит: «В вашем доме 14 и 15 марта с 10.00 до 17.00 будет отключена система ГВС и ХВС в связи с ремонтными роботами. Домоуправление».

В комментариях горожане вспомнили Илона Маска, спросив, что он скажет на это. И не удержались от шуток: «На Артамонова есть «ремонтные рОботы»? Вот автоматизация».

Были и те, кто защитил сотрудников домоуправления.

- Народ вечно недоволен. То объявление не повесили и не предупредили, сволочи, то опечатку допустили, известив людей. Роботы да роботы, какая разница. Хоть Папа Римский, лишь бы починили, - написали воронежцы.

А на чьей стороне вы?

ИСТОЧНИК KP.RU