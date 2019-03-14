В Воронеже местных жителей предупредили о нашествии «ремонтных роботов»
В Воронеже жителей дома на улице Артамонова предупредили о «нашествии роботов». Из-за них горожанам на два дня отключат горячую и холодную воду. Объявление с забавной орфографической ошибкой опубликовали в соцсети.
- На Артамонова нашествие роботов! - подписал снимок автор.
Текст объявления гласит: «В вашем доме 14 и 15 марта с 10.00 до 17.00 будет отключена система ГВС и ХВС в связи с ремонтными роботами. Домоуправление».
В комментариях горожане вспомнили Илона Маска, спросив, что он скажет на это. И не удержались от шуток: «На Артамонова есть «ремонтные рОботы»? Вот автоматизация».
Были и те, кто защитил сотрудников домоуправления.
- Народ вечно недоволен. То объявление не повесили и не предупредили, сволочи, то опечатку допустили, известив людей. Роботы да роботы, какая разница. Хоть Папа Римский, лишь бы починили, - написали воронежцы.
А на чьей стороне вы?
ИСТОЧНИК KP.RU