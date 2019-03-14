2019-03-14T07:00:50+03:00
Общество

В Воронеже местных жителей предупредили о нашествии «ремонтных роботов»

Из-за них горожанам отключат холодную и горячую воду
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже жителей дома на улице Артамонова предупредили о «нашествии роботов». Из-за них горожанам на два дня отключат горячую и холодную воду. Объявление с забавной орфографической ошибкой опубликовали в соцсети.

- На Артамонова нашествие роботов! - подписал снимок автор.

Текст объявления гласит: «В вашем доме 14 и 15 марта с 10.00 до 17.00 будет отключена система ГВС и ХВС в связи с ремонтными роботами. Домоуправление».

В комментариях горожане вспомнили Илона Маска, спросив, что он скажет на это. И не удержались от шуток: «На Артамонова есть «ремонтные рОботы»? Вот автоматизация».

Были и те, кто защитил сотрудников домоуправления.

- Народ вечно недоволен. То объявление не повесили и не предупредили, сволочи, то опечатку допустили, известив людей. Роботы да роботы, какая разница. Хоть Папа Римский, лишь бы починили, - написали воронежцы.

А на чьей стороне вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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