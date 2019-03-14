2019-03-14T06:02:13+03:00
Общество

В Воронеже по дворам гуляют потерянные лошади

Местные жители заметили животных на улице Шукшина
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Yelizaveta Babanskaya.Фото: Yelizaveta Babanskaya.
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В Воронеже местные жители заметили одиноко гуляющих по двору лошадей. Животные бродили в Коминтерновском районе на улице Шукшина. При этом людей с ними рядом не было. Фотографию опубликовали в популярной группе в соцсети в среду, 13 марта.

- Никто не терял лошадей? - спросил автор снимков.

В комментариях горожане пошутили, что к кому-то в гости приехал принц. А кто-то предположил, что лошади принадлежат заводчикам, живущим в Подгорном.

Местные жители надеются, что хозяин у зверей все же есть, и их не ждет судьба погибшего на Ленинском проспекте оленя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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