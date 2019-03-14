В Воронеже по дворам гуляют потерянные лошади
Местные жители заметили животных на улице Шукшина
Фото: Yelizaveta Babanskaya.
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В Воронеже местные жители заметили одиноко гуляющих по двору лошадей. Животные бродили в Коминтерновском районе на улице Шукшина. При этом людей с ними рядом не было. Фотографию опубликовали в популярной группе в соцсети в среду, 13 марта.
- Никто не терял лошадей? - спросил автор снимков.
В комментариях горожане пошутили, что к кому-то в гости приехал принц. А кто-то предположил, что лошади принадлежат заводчикам, живущим в Подгорном.
Местные жители надеются, что хозяин у зверей все же есть, и их не ждет судьба погибшего на Ленинском проспекте оленя.
ИСТОЧНИК KP.RU