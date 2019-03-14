Кошмар дальнобойщиков: в Воронеже водители дежурят у грузовиков, чтобы у них не скрутили колеса
Страх любого автомобилиста - подойти к своей ласточке и увидеть, что она лишилась колес. Такие кражи в духе 90-х в Воронеже по-прежнему происходят. Но у преступников наметился новый тренд. В последнее время чаще "разувают" не легковые автомобили, а грузовые. Все потому, что их колеса стоят очень дорого.
- Существуют преступные группы, которые специализируются именно на грузовиках. Видели, как снимают колеса на пит-стопе "Формулы-1"? Примерно с такой же скоростью работают злоумышленники. Во время ночевок дальнобойщики кооперируются и организовывают дежурства около грузовиков. Но и это не всегда спасает, - рассказал в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) Сергей Бучнев, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по г. Воронежу.
Сергей Бучнев на радио "КП"Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Отметим, что полиция ведет расследование каждого факта кражи.
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ИСТОЧНИК KP.RU